Scontro tra auto e camion: coppia di coniugi maltesi muore sulla Catania – Ragusa

l'incidente

Erano a bordo di una Toyota. Cause in corso di accertamento

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio poco dopo alle 15 sulla SS 194 Catania Ragusa al km 10, poco distante da un rifornimento di carburante in territorio di Lntini. A perdere la vita due anziani originari di Malta che viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris in direzione Ragusa. La coppia, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Augusta e Lentini, si è scontrata frontalmente con un camion Mercedes che sopraggiungeva dalla corsia di marcia opposta, carico di materiale di risulta.