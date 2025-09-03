l'incidente
Scontro tra auto e camion: coppia di coniugi maltesi muore sulla Catania – Ragusa
Erano a bordo di una Toyota. Cause in corso di accertamento
Un tragico incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio poco dopo alle 15 sulla SS 194 Catania Ragusa al km 10, poco distante da un rifornimento di carburante in territorio di Lntini. A perdere la vita due anziani originari di Malta che viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris in direzione Ragusa. La coppia, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Augusta e Lentini, si è scontrata frontalmente con un camion Mercedes che sopraggiungeva dalla corsia di marcia opposta, carico di materiale di risulta.
Sul posto i vigili del fuoco di Lentini che hanno lavorato per estrarre i corpi dall'autovettura rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Inutili sono stati i tentativi da parte dei medici del 118 e dell'elisoccorso per cercare di salvare la coppia, deceduta sul colpo. La Ragusana nota come la strada della morte è ancora chiusa per consentire ai carabinieri di effettuare rilievi.