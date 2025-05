Sequestrate 4,6 tonnellate di tonno rosso senza tracciabilità

Operazione della Guardia costiera

La Guardia Costiera conferma il proprio impegno – in dipendenza funzionale dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità̀ Alimentare e delle Foreste – nella vigilanza sulla filiera della pesca, nella tutela dei consumatori e in quella dell’ecosistema marino. Un’attività̀ continua che ha lo scopo di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e internazionali in materia anche a tutela degli operatori onesti del settore.

Per questo, le donne e uomini della Guardia Costiera sono impegnati quotidianamente in controlli, sia a terra che in mare, con lo scopo di permettere ai consumatori di acquistare sul mercato prodotti ittici sicuri per il consumo umano e prevenire, individuare e contrastare ogni forma di illegalità̀ che possa alterare le regole del libero mercato.

Personale militare, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Siracusa, portava a termine un’operazione di verifica delle norme a tutela della risorsa ittica e della relativa tracciabilità, nonché al rispetto dei limiti massimi di cattura da parte dei motopesca e quindi della tutela delle risorse biologiche del mare.

L’operazione è scattata nelle ore notturne quando, nel corso di diversi controlli ad automezzi isotermici che percorrevano l’arteria stradale in direzione Siracusa, nel Comune di Portopalo di Capo Passero (SR), il personale operante ha sorpreso uno di essi intenti al trasporto di un ingente quantitativo di tonno rosso, destinato alla commercializzazione, senza la prevista documentazione di tracciabilità(eBCD). Al termine di questa significativa attività, a carico del vettore responsabile veniva elevata sanzione amministrativa per un totale di € 2,666,70.