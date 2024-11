Sequestrati i beni al boss che aveva messo le mani sul mercato ortofrutticolo di Pachino

mafia

Sigilli a tre milioni di euro riconducibili a Salvatore Giuliano

La Dia ha sequestrato un complesso imprenditoriale e patrimoniale di origine mafiosa. Il decreto riguarda Salvatore Giuliano, 61 anni e di altre nove persone a lui vicine.

Salvatore Giuliano è ritenuto il capo del clan mafioso denominato per l’appunto clan Giuliano, operante principalmente nel comprensorio territoriale di Pachino e Portopalo di Capo Passaro ed è storicamente legato al clan catanese dei Cappello.

Personaggio dalla spiccata caratura criminale ed indiscussa pericolosità sociale, annovera – spiega la Dia – una pluralità di delitti tra i quali, associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e molteplici delitti contro il patrimonio. Nel lungo percorso criminale che lo ha visto referente e protagonista nella figura di “capo mafia”, ha condizionato la libera scelta di un’intera comunità Pachino e territori limitrofi, con particolare riferimento al mercato ortofrutticolo.

In particolare, il boss Giuliano, si occupava delle estorsioni ai produttori e commercianti di prodotti ortofrutticoli della zona, e della riscossione delle estorsioni, nonché del versamento nelle casse del clan del denaro delle attività illecite per il quale venivano utilizzate società e imprese agricole create ad hoc, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti e la gestione dei parcheggi in zone turistiche.