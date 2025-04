Sequestrati terreni, case aziende e conti per 3,5 milioni a Pippo Floridia, il boss del clan Nardo

mafia

Le indagini della Guardia di Finanza e il provvedimento del Tribunale di Catania sulla cosca dominante nella parte nord della provincia di Siracusa

La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Catania – beni per un valore di 3,5 milioni a Pippo Floridia, l’uomo che secondo i magistrati sarebbe il capo del clan mafioso dei “Nardo”, che controlla il comprensorio settentrionale della provincia di Siracusa. I sigilli sono stati apposti a due fabbricati di Augusta, edificati abusivamente e adibiti a sede operativa di una delle società riconducibili a Floridia, ma anche un appezzamento di terreno di oltre 5.000 metri quadrati sempre ad e sul quale è stato edificato abusivamente un immobile di circa 100 metri quadrati, e ancora ulteriori terreni ubicati sempre ad Augusta su uno dei quali sorge un fabbricato ristrutturato e trasformato in struttura ricettiva formalmente intestata a un congiunto dell’esponente del clan, due società operanti nel settore del trasporto merci su strada, comprensive dell’intero compendio aziendale, nonché somme di denaro depositate su conti correnti bancari intestati alla moglie. Il valore complessivo è di oltre 3,5 milioni di euro.

Chi è Pippo Floridia

Pippo Floridia è detenuto dal 2016 al 41-bis in Umbria, ed ha sul groppone diverse condanne definitive per reati come l’associazione mafiosa, la rapina e l’estorsione.