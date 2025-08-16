Il caso
Sfiorato da un fulmine sul pontile di Marzamemi: è grave e ricoverato in rianimazione
La vittima è un pachinese di 44 anni
Attimi di grande paura a Marzamemi. Nel pomeriggio di oggi, un uomo è andato in arresto cardiaco dopo essere stato sfiorato da un fulmine nei pressi del pontile a ridosso del centro abitato. L’uomo, un pachinese di 44 anni, si è accasciato a terra privo di sensi.
A prestargli i primi soccorsi sono stati due medici che si trovavano sul pontile e che hanno avviato le prime manovre rianimatorie. Dopo pochi minuti è arrivata dal Presidio d’emergenza pachinese un’ambulanza con il medico a bordo.
«Quando siamo arrivati – afferma Corrado Cugno, medico in servizio al presidio di Guardia medica di Pachino – la situazione era molto delicata, l'uomo era andato in arresto cardiaco. L'immediato intervento dei colleghi che si trovavano sul posto è stato fondamentale. Lungo il tragitto si è verificato un ulteriore arresto cardiaco prima di un ritorno della funzione cardiaca più stabile». L'uomo, trasportato al reparto di rianimazione dell'ospedale di Siracusa, è fuori pericolo.