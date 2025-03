Si sente male mentre cucina e finisce sui fornelli accesi: è morto così Tommaso Brusca

tragedia a buccheri

L'anziano viveva da solo a Buccheri

Si sarebbe sentito male mentre stava cucinando e sarebbe finito sui fornelli accesi. Tommaso Crusca, 85 anni, di Buccheri, paese montano nel Siracusano, sarebbe morto e bruciato dalle fiamme secondo quanto ricostruito dai carabinieri. Non è ancora chiaro se il decesso di Brusca, conosciuto come don Masino, sia avvenuto per il malore o in seguito alle bruciature causate dalle fiamme. «Apprendo con infinito dispiacere quanto accaduto. A volte la vita è veramente ingiusta. Ti saluto così come eri solito scherzosamente e rispettosamente rivolgerti a me; «Assabbinidica» caro Tommaso, uomo gentile, di grande cultura e sempre propositivo» ha detto il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo.

