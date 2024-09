Sicilia regione europea della Gastronomia, cruciale ruolo pescato locale

Expo

Nel 2025 la Sicilia sará Regione europea della Gastronomia ed é la prima in Italia ad ottenere questo prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (Igcat). Bisogna quindi farsi trovare pronti all’evento con una programmazione che abbia un denominatore comune: esaltare le peculiaritá della cucina siciliana. Un ruolo fondamentale, in questa ottica, ricoprirá il pescato locale anche grazie ai GAL della Pesca. Di questo si é parlato nel corso del convegno organizzato dalla rete siciliana dei GALP dal titolo “Sapori del Mare: Esplorazione Enogastronomica dei Prodotti Ittici in Sicilia, Regione Europea della gastronomia 2025” che si é tenuto all’interno dello stand del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione a Siracusa in occasione del G7-Expo Divinazione.