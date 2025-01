Siracusa, a casa un armadio pieno di sostanze dopanti per il bodybuilding: nei guai un 37enne

il caso

Il blitz dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno denunciato per detenzione di sostanze dopanti e anabolizzanti un 37enne con precedenti per reati in materia di armi e contro il patrimonio. L’uomo nascondeva all’interno della propria abitazione, in un mobile della cucina, diverse confezioni di farmaci utilizzati come dopanti nel bodybuilding, idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Nel corso della perquisizione le sostanze sono state catalogate e sequestrate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA