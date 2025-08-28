Siracusa calcio, colpo Krastic in diretta Sky

Serie C

In giornata era stato annunciato anche l’attaccante Molina, rientrato il ds Laneri

Il Siracusa Calcio 1924 continua a lavorare intensamente per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione. Due colpi importanti sono arrivati nelle ultime ore: il difensore bulgaro Dimo Krastev e l’attaccante argentino Juan Ignacio Molina si sono uniti al gruppo squadra e saranno a disposizione del mister Turati per i prossimi impegni ufficiali.

Krastev, classe 2003, arriva in prestito dalla Fiorentina e ha già vestito la maglia della Ternana in Serie C e del Catanzaro e Feralpisalò in Serie B. Il difensore bulgaro è pronto a mettere la sua esperienza e la sua tecnica al servizio del Siracusa. L’annuncio è arrivato in diretta con tanto di firma durante Sky Calciomercato L’Originale in corso proprio a Siracusa in questi giorni.

Molina, attaccante argentino classe ’97, ha invece vestito le maglie di Spal e Vis Pesaro in Serie C. L’attaccante è arrivato in città e si è subito messo a disposizione del mister Turati, pronto a contribuire alla causa del Siracusa.