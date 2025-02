Siracusa Calcio, Maggio e Sarao out

La capolista della Serie D sarà priva dei due bomber in vista di Sancataldese ed Enna

Il Siracusa dovrà affrontare un momento cruciale della stagione senza due dei suoi attaccanti chiave, Mimmo Maggio e Manuel Sarao, entrambi squalificati per due turni dal giudice sportivo dopo la partita contro l’Acireale.

Questo significa che gli aretusei saranno privi dei loro due arieti in attacco nelle sfide decisive contro la Sancataldese e l’Enna. Per il tecnico Marco Turati, si tratta di una sfida tattica significativa: ridisegnare il reparto offensivo per mantenere la squadra competitiva in un momento in cui ogni punto conta.