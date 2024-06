Siracusa calcio, Mignemi è il nuovo ds

L’annuncio ufficiale della società

Un annuncio che era nell’aria, adesso c’è anche l’ufficialità. Siracusa Calcio 1924 annuncia di aver affidato, a partire dall’1 luglio 2024, l’incarico di direttore sportivo a Davide Mignemi

Classe ‘80, siciliano, Mignemi ha iniziato la sua carriera da ds alla Sicula Leonzio, club con il quale ha vinto tutti i principali campionati dilettantistici arrivando fino alla Serie C. Nelle ultime tre stagioni è stato protagonista di ottimi campionati da direttore sportivo del Gubbio, in Serie C, centrando sempre la qualificazione ai playoff per la Serie B. Il direttore Mignemi verrà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma prossimamente.

