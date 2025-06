Siracusa, consegnati i caschi ai 12 neo-capisquadra dei Vigili del Fuoco

Stamani la cerimonia

La cerimonia è stata arricchita dalla benedizione dei caschi impartita da padre Massimo Di Natale

Questa mattina, al Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa, si è svolta la cerimonia di consegna dei caschi da caposquadra ai 12 neo formati, al termine di un corso di formazione della durata di tre mesi. La cerimonia è stata arricchita dalla benedizione dei caschi impartita da padre Massimo Di Natale, a sottolineare il valore simbolico e la responsabilità del nuovo ruolo.

I neo-capisquadra, già in servizio come vigili coordinatori al Comando di Siracusa, hanno così ufficialmente assunto un incarico di maggiore responsabilità e coordinamento operativo. Il comandante Domenico Maisano, insieme con tutto il personale del Comando, ha rivolto loro i migliori auguri per il futuro impegno, auspicando un percorso di crescita professionale e dedizione al servizio della comunità.

L’evento rappresenta un momento importante per la squadra dei Vigili del Fuoco di Siracusa, che continua a rafforzare le proprie competenze e a prepararsi per affrontare al meglio le situazioni di emergenza sul territorio.

