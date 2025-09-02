Siracusa, “due lettini a 120 euro, neanche a Venezia ci sono questi prezzi”

«Nemmeno a Venezia le postazioni costano così tanto». Lucio ha avuto il tempo di spingere il naso oltre l’ingresso del resort di lusso dello Sbarcadero, chiedere il costo di una postazione e fare subito dietrofront per recarsi con la moglie sullo spartano solarium libero qualche metro più in là. «Siamo milanesi, viaggiamo, siamo stati da poco a Venezia e sul lido una postazione per due costa massimo 35 euro – lamenta – Qui mi chiedono 120 euro. Esageratissimo».

La moglie, Lidia, gli dà man forte ma non si indigna, sorridono rassegnati e «non ci aspettavamo nulla di diverso, dopo le polemiche di questi giorni. Leggiamo i giornali e abbiamo capito che ci sarebbe un problema di libero accesso alla spiaggia». Lucio dice che «anche se chiedessi di usare la servitù di passaggio fino alla battigia, dove le metto le mie cose? Preferisco non trovarmi in situazioni imbarazzanti, evitare discussioni e sdraiarmi sul solarium pubblico».

Uno dei siracusani presenti, uno che legge i vecchi fumetti Disney, lo sfotte un po’ sussurrando al cronista «Visto? Uno arriva come Paperino, gli chiedono un sacco di soldi come se fosse Paperon de Paperoni e poi gli finisce sul solarium come un povero Paperoga».

Lucio specifica, indignato: «Ci hanno chiesto 120 euro, una follia. Me ne sono andato via subito. Noi amiamo Siracusa e torneremo, ma sinceramente per 2 lettini e un ombrellone una cifre del genere lascia basiti».Almeno per rifarsi gli occhi gira intorno alla recinzione, traballa sugli scogli, getta l’occhio alla spiaggia di lusso, scuote la testa e con la moglie prende posto sul solarium libero. Come Paperino e Paperina, frustrati.

Interpellata, la direzione del resort conferma che il prezzo per una postazione nel resort sia quello, e alla domanda se la cifra rientri nella fascia di categoria aggiungono che sì, ma si tratterebbe di una postazione dichiaratamente di lusso. «Costa tanto, è vero, ma vale tanto».