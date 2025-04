Siracusa e Reggina, il sindaco Italia: “ll rispetto delle regole prima di tutto”

Il primo cittadino replica al sindaco di Reggio Calabria sul testa a testa in Serie D

Siracusa e Reggina, il duello prosegue anche fuori campo. Le due formazioni, distanziate di un solo punto a due giornate dal termine del campionato di Serie D, sono protagoniste di un testa a testa entusiasmante nel rettangolo di gioco. Ma qualcuno, però, fuori dal campo non è esattamente campione di fair play. Anzi. Giorni fa il direttore generale reggino Giuseppe Praticò non mancò di fare allusioni a presunti favori arbitrali per il Siracusa, adesso è stato addirittura il sindaco Falcomatà a intervenire, non mostrando esattamente quanto un primo cittadino dovrebbe fare. E cioè invitare ad abbassare i toni.

Per questo motivo, doverosa è stata la replica del primo cittadino di Siracusa, Francesco Italia: “In un momento delicato del campionato, ritengo doveroso esprimere pubblicamente il mio disappunto per le recenti dichiarazioni rilasciate dal collega Falcomatà in merito a presunti condizionamenti arbitrali nella corsa alla promozione del proprio club cittadino”.

“Ogni rappresentante delle istituzioni ha il dovere di difendere la trasparenza, la correttezza e il rispetto delle regole, soprattutto quando si parla di sport, che è e deve restare uno spazio educativo, inclusivo, fondato sul merito e sulla lealtà”.

“Espressioni che lasciano intendere pressioni sugli arbitri o tentativi di orientare l’esito di una competizione calcistica, sono inaccettabili e rischiano di compromettere la serenità del campionato e il lavoro di tanti atleti, dirigenti e tifosi”.“Il ruolo di un sindaco non è quello di alimentare sospetti, ma di contribuire a un clima costruttivo e rispettoso delle istituzioni sportive”.