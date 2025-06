Siracusa, gara ciclistica e polemiche. Ma sterili

Il Trofeo La Pizzuta con 200 atleti protagonisti

Residenti arrabbiati perché "bloccati" in casa ma la viabilità ha funzionato con limitazioni previste

Ieri il quartiere Pizzuta di Siracusa ha vissuto una giornata all’insegna dello sport e della comunità grazie al I Trofeo dedicato proprio a questa zona della città, che ha visto la partecipazione di oltre duecento ciclisti di diverse categorie. Un evento che non solo ha animato le strade con la passione per le due ruote, ma ha anche portato beneficio alle attività commerciali locali, tra cui un centro commerciale che ha registrato un’affluenza superiore al normale. Un’occasione di socialità e di promozione del territorio, dunque, che avrebbe meritato solo applausi.

Eppure, come spesso accade a Siracusa, non sono mancate le critiche da una parte dei residenti, che hanno lamentato di essersi sentiti “intrappolati” nelle proprie abitazioni durante lo svolgimento della manifestazione. Una lettura che, però, non trova riscontro nei fatti. Chi scrive ha potuto constatare personalmente come, durante la gara, i passaggi con le auto fossero regolarmente consentiti quando possibile, grazie a un’organizzazione attenta e alla presenza costante dei vigili urbani, che hanno saputo gestire al meglio la viabilità. Inoltre, l’evento era stato regolarmente autorizzato, con un’ampia campagna di informazione diffusa attraverso segnaletiche e canali social istituzionali, garantendo a tutti la possibilità di prepararsi adeguatamente.

Questa vicenda, più che un episodio isolato, sembra rappresentare un sintomo del cosiddetto “siracusanismo”: una mentalità che, con eccessivo scetticismo, tende a criticare ogni iniziativa che si propone di portare vivacità e sviluppo alla città. Si tratta di un paradosso tutto locale: da un lato, si lamenta l’assenza di eventi e occasioni di crescita, dall’altro si ostacola chi prova concretamente a organizzarli. Invece di cogliere il valore di manifestazioni come il Trofeo Pizzuta, che uniscono sport, economia e comunità, si preferisce alimentare polemiche sterili, spesso basate su percezioni errate o su una scarsa conoscenza delle dinamiche organizzative.