Siracusa: il caso Ortigia sound system diventa politico

Bufera "internazionale"

Nota del Pd. Il festival è al centro di critiche per mancati pagamenti agli artisti. L’Oss ottenne gratuitamente patrocinio e siti gratuiti

Il sostegno pieno e consapevole, quando non una vera e propria identificazione “ideale”, da parte dell’amministrazione comunale all’evento “Ortigia sound system” (Oss), attualmente al centro di una baraonda internazionale per non aver pagato i suoi artisti, è tutto nella delibera con cui lo scorso luglio spiegava le ragioni della concessione “di servizi e/o spazi di proprietà comunale a titolo gratuito”.Per cui vanno bene gli attesi passaggi amministrativi, con cui Oss ha annunciato che supererà questa grana, va bene la stessa ammissione dei suoi organizzatori dalla nostre pagine, online e cartacea, di essere “dalla parte del torto”, ma di aver attuato “dei piani per ricapitalizzare la problematica finanziaria”, e chiesto “qualche settimana per trovare delle soluzioni concrete” per pagare gli artisti che non sono stati pagati. Ma è inevitabile che il caso sia anche politico. Un’interrogazione consiliare è stata presentata dal gruppo del Pd, un’altra annunciata dal consigliere di FdI Paolo Cavallaro.

Tutto parte una settimana fa, quando l’agenzia Minor Am di Amsterdam denuncia, con un post su Instagram, di non essere stata pagata dagli organizzatori di Oss “per le performance tenute nell’edizione 2024”. Sotto al post parte un flusso di testimonianze, da tutto il mondo, di musicisti, producer, operatori del settore della musica elettronica con la stessa rivendicazione (qualcuno dal 2017). La piattaforma Resident Advisor, riferimento mondiale per il settore, rilancia, raccoglie testimonianze e aggiunge alla lista altri artisti e agenzie di settore. Diversi siti del musicbiz riprendono la cosa, ma anche singoli giornalisti di autorevolissime testate e artisti alimentano la notizia sui propri profili social. Il rischio, descritto ieri da queste pagine con l’intervento dell’avvocato Salvo Salerno, è che l’eventuale discredito coinvolga la città.