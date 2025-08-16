Siracusa, il chiarimento di Ricci: “Nessun problema con Turati…”

Il presidente a poche ore dal match di Coppa Italia a Foggia

"Mercato a rilento? Stiamo risolvendo una questione legata alla fidejussione..."

Negli ultimi giorni la tifoseria siracusana si è trovata al centro di un acceso dibattito a causa di diversi fatti che hanno acceso le tensioni in vista dell’avvio della nuova stagione. Da una parte, la mancata partenza per la trasferta di Foggia (Coppa Italia al via stasera alle 21 allo stadio “Zaccheria”) del tecnico Marco Turati, assente a causa di un virus intestinale, ha sollevato molti interrogativi tra i sostenitori. Dall’altra, il mercato ancora in fase di stallo ha alimentato ulteriormente le critiche, con i tifosi preoccupati per il rallentamento nelle operazioni di rafforzamento della rosa.

Poco fa è intervenuto direttamente il presidente del Siracusa, Alessandro Ricci, per fare chiarezza sugli accadimenti e provare a rassicurare l’ambiente. Ricci ha innanzitutto confermato con fermezza la piena fiducia nel mister Turati, ricordandone l’importante traguardo della storica promozione e il contratto biennale recentemente rinnovato a condizioni migliorative. «Marco Turati è e resterà l’allenatore del Siracusa – ha detto Ricci –. Ha inviato un certificato medico che giustifica la sua assenza nella trasferta di Foggia, ed è giusto rispettare la sua situazione».

Il presidente ha inoltre spiegato le ragioni dietro il rallentamento del mercato, legate soprattutto a problematiche burocratiche con la fideiussione necessaria per l’iscrizione al campionato. «La fideiussione è stata regolarmente presentata – ha detto – ma, come accaduto anche ad altre società neo promosse con proprietà estere, la sua approvazione sta richiedendo tempi più lunghi del previsto, rallentando così le trattative in entrata».

Ricci non ha nascosto le difficoltà legate all’assenza del direttore sportivo Antonello Laneri, impegnato in questioni familiari che lo hanno temporaneamente allontanato da Siracusa. «Siamo pronti ad accoglierlo non appena avrà risolto i suoi impegni, perché Siracusa è la sua casa», ha aggiunto.

Non sono mancati momenti di autocritica: «Abbiamo sbagliato e stiamo lavorando per rimediare – ha ammesso Ricci –. Forse avrei dovuto gestire alcune situazioni con maggiore equilibrio, e questa è una responsabilità che mi prendo pienamente». Il presidente ha ribadito però l’importanza di mantenere un atteggiamento costruttivo: «Il disfattismo non aiuta nessun progetto. Io ho un progetto chiaro e ambizioso per il Siracusa e sono certo che riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati».