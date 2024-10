Siracusa, intonaco si stacca dal soffitto di una classe e ferisce un alunno

il caso

Paura al Comprensivo Lombardo Radice. La dirigente scolastica ha fatto evacuare l'istituto

Dell’intonaco si è staccato stamattina dal soffitto di una classe dell’istituto comprensivo Lombardo Radice a Siracusa mentre erano in corso le lezioni. Alcuni piccoli pezzi sono caduti addosso a un alunno che ha riportato microescoriazioni, ma non ha avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’aula. Non è da escludere che l’accaduto sia collegato a possibili infiltrazioni d’acqua per il maltempo che si è abbattuto anche su Siracusa.