Siracusa, nuova aggressione alla Polizia municipale: denunciato un cittadino americano

La colluttazione ieri sera in Ortigia

L’uomo era presente con la compagna e la famiglia ed ha tentato di sottrarsi al controllo

Ancora un’aggressione ai danni di un agente della Polizia municipale di Siracusa. L’episodio è avvenuto nella prima serata di ieri, quando tre agenti in transito in Ortigia hanno notato un uomo aggrappato a un palo della segnaletica stradale sul ponte Santa Lucia.

I vigili si sono fermati per capire cosa stesse accadendo, ma l’uomo, un cittadino americano presente in città con la compagna e la famiglia, ha tentato di sottrarsi al controllo, rifiutandosi di fornire le generalità e il documento d’identità.

Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato bloccato in via della Dogana, dove ha aggredito gli agenti, strappando di dosso a uno di loro la maglia e provocandogli delle escoriazioni. Condotto al Comando di Polizia municipale, ha continuato a opporre resistenza, così come durante il successivo fermo in Ortigia, dove ha anche colpito con un calcio l’auto dei vigili urbani.

La famiglia dell’uomo, presente sul posto, è rimasta incredula di fronte alla scena. L’aggressore è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.