Siracusa, nuova Giunta con cinque assessori e un rimpasto consiliare

Politica

Il sindaco Italia punta su maggioranza e rappresentanza diretta

Cinque nuovi assessori in Giunta al Comune di Siracusa, quattro dei quali anche consiglieri comunali, e un nuovo capo di gabinetto (ancora in pectore). Giuseppe Gibilisco stamattina ha formalizzato le dimissioni da responsabile politico della Polizia municipale e prenderà il posto di Michelangelo Giansiracusa che si è dimesso l’1 luglio dall’incarico ricoperto per sette anni. La formalizzazione avverrà quando la Guardia di finanza, per la quale l’ex assessore lavora, concederà il nulla osta.

​Si è composto stamattina lo schema della Giunta dopo l’uscita di Fabio Granata, Teresella Celesti, Salvatore Consiglio e Salvatore Cavarra, oltre a Gibilisco. Al loro posto sono entrati Palma Daniele Vasques, 65 anni, Luciano Aloschi, 64 anni, Giuseppe Casella, 65 anni, Andrea Firenze, 44 anni, e Sergio Imbro, 57 anni.

​Questo il quadro completo delle deleghe, a cominciare da quelle mantenute, ad interim, dal sindaco Italia: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Unesco, Università, Sviluppo e valorizzazione del turismo, Sport e periferie, Pnrr, Servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche.

Edgardo Bandiera, conserva l’incarico di vice sindaco e si occuperà di: Lavori pubblici, Programmazione comunitaria, Sviluppo economico e competitività (agricoltura, pesca, mercati e fiere), Attuazione del programma, Istruzione e diritto allo studio, Edilizia privata, Centro storico.

​Luciano Aloschi: Igiene urbana e verde pubblico, Cimitero e servizi cimiteriali, Tutela del territorio e dell’ambiente, attuazione del Paesc. ​Giuseppe Casella: Decentramento, Risorse mare, Rapporti con il consiglio comunale, Edilizia residenziale sociale, Società ed enti partecipati. ​Pietro Coppa: Bilancio, Entrate e Servizi fiscali, Affari legali, Partenariato pubblico privato, Legalità e trasparenza, Sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi e statistica.