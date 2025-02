Siracusa, operaio cade da un cestello: è in condizioni critiche

tragedia sfiorata

Incidente sul lavoro alla Borgata

Incidente sul lavoro questa mattina in via Piave, nel quartiere della Borgata a Siracusa. La vittima è un operaio di 26 anni, che, secondo una prima ricostruzione della Polizia municipale, si è gravemente ferito cadendo dal cestello sul quale si trovava per dei lavori di riparazione dell’illuminazione pubblica. Immediati i soccorsi all’operaio che è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa dove si trova ricoverato con la prognosi riservata. Le sue condizioni appaiono critiche.

