Siracusa piange la scomparsa di Antonello Liuzzo

Venerdì i funerali del noto cardiologo impegnato anche in politica, nel sociale e nello sport

Cordoglio unanime per la morte di Antonello Liuzzo. Il cardiologo siracusano se n’è andato all’età di 72 anni e Siracusa piange uno dei suoi figli più illustri. Dalla politica, al sociale e lo sport, decine e decine sono stati i messaggi, così come quelli provenienti dal mondo della medicina, per la quale Liuzzo aveva dedicato gran parte della sua vita a capo anche di una clinica privata per diversi anni. In politica era stato nella giunta di Roberto Visentin e di recente candidato alle amministrative comunali ottenendo più di 200 preferenze. Poi il sociale (con la storica Enzo Grasso) e lo sport (l’ultima sua società è stata il Real Siracusa Belvedere in Eccellenza). Da domani mattina sarà allestita la camera ardente all’agenzia funebre Scotto in via Agrigento, mentre i funerali si svolgeranno venerdì mattina alle 10,30 nella chiesa di San Salvatore in via Necropoli Grotticelle.

