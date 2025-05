Siracusa Pride: il corteo slitta a sabato 19 luglio

Cambio di data per la scelta della madrina

Cambio di data necessario per il Siracusa Pride 2025. L’evento non si svolgerà più sabato 12 luglio, come comunicato ufficialmente in precedenza, ma sabato 19 luglio. Un cambio di data dettato dalla presenza della madrina che ha accettato con entusiasmo di farsi portavoce ufficiale della comunità LGBTQIA+ durante il corteo finale dell’evento arcobaleno.

Avvolta in note che sfidano il silenzio, porta con sé l’orgoglio di mille voci inascoltate. E’ tempesta e carezza, furore e dolcezza, radici del Sud intrecciate al ritmo della rivoluzione. Sarà lei, regina senza corona ma con il microfono come scettro, a guidare il corteo dei cuori liberi nella città di Aretusa per il Pride 2025. Chi sa, riconosca. Chi non sa, presto sentirà il suo nome urlato come un inno alla libertà ed alla rivendicazione.

Il suo nome ha destato già grande entusiasmo all’interno del coordinamento del Siracusa Pride 2025 che vede nella madrina una bandiera contro ogni forma di discriminazione sociale.