Siracusa, quattro scafisti restano in carcere: sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

L'indagine

Dopo lo sbarco di 18 migranti avvenuto nel porticciolo di Ognina

La polizia, dopo lo sbarco autonomo di 18 migranti, provenienti da Bangladesh e Siria, avvenuto a Siracusa nei giorni scorsi, ha fermato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 4 presunti scafisti: tre egiziani e un siriano. Erano su una barca in vetroresina di circa nove metri che era salpata dalla Libia e che è approdata nel porticciolo di Ognina dove i migranti sono stati fatti sbarcare. L’imbarcazione è stata poi trovata e sequestrata da militari della sezione operativa navale della guardia di finanza di SiracusaIl fermo, su richiesta della Procura di Siracusa, è stato convalidato dal gip che ha disposto per gli indagati la custodia cautelare in carcere.

