Siracusa, rospi rimangono intrappolati in una presa d’acqua: salvati da un ambientalista

La storia

L'uomo stava esplorando la riserva di Pantalica

Durante una esplorazione nella riserva naturale di Pantalica, l’ambientalista siracusano Sebastian Colnaghi ha soccorso sei rospi (nome scientifico Bufo bufo) rimasti intrappolati in una presa d’acqua utilizzata per l’irrigazione dei campi lungo le rive del fiume Anapo.

Gli animali, incapaci di liberarsi a causa della forte corrente, rischiavano la vita. “Stavo esplorando la riserva – racconta Sebastian Colnaghi – quando ho notato alcuni rospi intrappolati in una grata di una presa d’acqua per l’irrigazione. La corrente era troppo forte perché potessero liberarsi da soli. Questo accade spesso quando l’uomo interviene sull’ambiente senza considerare l’impatto sulla fauna».

Il sito naturale