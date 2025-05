Siracusa, semifinali scudetto e Coppa della D

Cerimonia al "De Simone" dopo la gara contro il Guidonia

Siracusa alle semifinali nazionali della poule scudetto di Serie D. Dopo il successo di Casarano, la squadra di Marco Turati ha regolato in casa, davanti a oltre 4mila spettatori, i laziali del Guidonia con le reti nella ripresa di Palermo e Convitto (quest’ultimo ha colpito anche un palo).

A fine partita la cerimonia di festeggiamenti con la Lnd e la consegna della Coppa per la vittoria del girone I di Serie D con tanto di medaglie ad ogni giocatore. In settimana si conoscerà l’avversaria della semifinale scudetto, per un obiettivo che a questo punto, come sottolineato dai protagonisti a fine partita, dallo stesso Turati al presidente Alessandro Ricci, è a portata di mano vista la voglia degli aretusei di andare sino in fondo.

