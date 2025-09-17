Siracusa, sul taxi con 6 chili di cocaina: se venduta avrebbe fruttato 600 mila euro

L'inchiesta

Fermati nei pressi della Questura dai poliziotti della Squadra Mobile

Nelle prime ore della mattinata del 16 settembre, personale della Squadra Mobile ha notato un taxi in esercizio transitare vicino all’ingresso della Questura in viale Scala Greca con a bordo due soggetti quarantenni siracusani già noti agli investigatori.

L’attenzione degli agenti è stata immediatamente attirata dalla presenza notturna del taxi, in particolare dalla presenza di uno dei due passeggeri, noto per precedenti legati a sostanze stupefacenti. Deciso quindi un fermo e controllo del veicolo, durante il quale è stata confermata l’identità dei due uomini.

Nel corso della perquisizione del taxi, all’interno di uno zaino custodito nel portabagagli, sono stati trovati cinque panetti di cocaina per un peso complessivo di 5,7 chilogrammi. Questo quantitativo, immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 600.000 euro al dettaglio.