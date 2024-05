Siracusa, superata Reggio Calabria: ora si sogna la C

Serie D: vinta la finale play off al "De Simone"

Maggio ma soprattutto Sarao a 3 dalla fine, regalano al Siracusa la vittoria contro Reggio Calabria nella finalissima play off del girone I di Serie D e la possibilità concreta di un ripescaggio in Serie C considerato che gli azzurri chiudono al primo posto fra tutte le squadre di Quarta Serie per un possibile salto in terza serie.

E’ stata una finale molto tirata come ci si aspettava perché gli amaranto sono partiti fortissimo, meritando il vantaggio con Zucco e mettendo in difficoltà il Siracusa nella prima mezzora. Ma la squadra di Spinelli ha avuto il merito di non sentire il contraccolpo dello svantaggio e ricostruire minuto dopo minuto sino al pari di Maggio quasi al termine del primo tempo. Poi le due squadre in dieci per le espulsioni di Esposito e Mungo per reciproche scorrettezze e una ripresa più a rilento per via del caldo e i ritmi che erano stati troppo elevati nella prima frazione. Nel finale il destro di Sarao e il 2-1 finale che fa sognare Siracusa.

