Siracusa, ufficiale il ritorno del ds Laneri

Calcio

L’annuncio del presidente Ricci in conferenza stampa: si va verso un “caso Suhs”

Il Siracusa ha annunciato ufficialmente il ritorno di Antonello Laneri nel ruolo di direttore sportivo, una scelta che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Laneri, già protagonista in passato nel club siciliano, riprende le redini della direzione tecnica con l’obiettivo di rafforzare la rosa e pianificare il futuro della squadra.

Durante la conferenza stampa tenutasi oggi, il presidente del Siracusa, Alessandro Ricci, ha affrontato diversi temi caldi che coinvolgono la società e il contesto attuale del club. Tra i punti principali discussi, spicca la questione relativa al contratto di due anni di Suhs, giocatore che ha recentemente salutato la città attraverso un post sui social media. Ricci ha chiarito che si tratta di un caso particolare: “Suhs ha ancora due anni di contratto con noi. La sua decisione di salutare la città è stata una scelta personale, ma dal punto di vista contrattuale non ci sono problemi. Stiamo valutando come gestire questa situazione nel rispetto degli accordi presi”.

Il presidente ha poi dedicato ampio spazio alla questione logo e al progetto complessivo del club. Ricci ha ribadito l’intenzione di valorizzare l’identità storica del Siracusa, lavorando su un’immagine che possa rappresentare al meglio la città e i suoi tifosi. Sul fronte mercato, sono stati annunciati alcuni investimenti mirati a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, senza però svelare dettagli specifici sui nomi dei nuovi acquisti.

Per quanto riguarda lo stadio, Ricci ha confermato l’impegno della società nel miglioramento delle strutture e nella collaborazione con le istituzioni locali per garantire un impianto all’altezza delle esigenze sportive e di sicurezza.

Infine, il presidente ha fatto chiarezza anche su alcuni mancati rinnovi contrattuali: “Abbiamo avuto alcune trattative che non sono andate a buon fine, ma questo fa parte del normale processo di costruzione di una squadra competitiva. Continueremo a lavorare con serietà e trasparenza”.