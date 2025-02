Siragusa: “Petrolchimico? Ora si passi ai fatti”

L’appello della segretaria UIL

Ninetta Siragusa, segretaria regionale Uil Sicilia e Area Vasta, con delega su Siracusa, ha lanciato un appello accorato per affrontare la crisi della zona industriale. Le sue parole risuonano come un grido di allerta: “Basta con le parole, che si passi ai fatti”.

Siragusa ha evidenziato come, nel corso degli anni, si siano susseguiti gridi di allarme e preoccupazioni, ma senza mai tradursi in azioni concrete. “Abbiamo assistito a disquisizioni filosofiche sul dilemma tra diritto al lavoro e salvaguardia dell’ambiente, ma i lavoratori e l’opinione pubblica sono stati confusi da messaggi rassicuranti e fuorvianti”, ha dichiarato.

I dati parlano chiaro: Sasol ha annunciato 65 esuberi e impianti fermi, mentre Isab sta affrontando difficoltà finanziarie senza che la golden power venga esercitata. Anche Versalis ha presentato un piano di investimenti che necessita di un’analisi approfondita. La situazione è aggravata dalla questione Ias, abbandonata dal governo regionale, e da un indotto in grave sofferenza.

“Questi sono i fatti”, ha sottolineato Siragusa, “e il quadro può solo peggiorare se non si agisce in modo coordinato”. Con decine di migliaia di posti di lavoro a rischio, la Uil si oppone fermamente a questa situazione e ha ribadito la necessità di unire le forze per difendere i lavoratori e il futuro dei giovani.

“È fondamentale convogliare le energie del territorio in un’unica direzione, abbandonando colori e appartenenze politiche”, ha affermato. Siragusa ha concluso il suo intervento con un appello chiaro: “È tempo di trasformare le parole in azioni. Solo così possiamo sperare di invertire la rotta e garantire un futuro migliore per tutti”.