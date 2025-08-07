“Skateboard e tricicli per accompagnare i bambini in sala operatoria”

Il cuore di sicilia

L'iniziativa sociale di Corrado Protasi nei reparti pediatrici degli ospedali della provincia di Siracusa

«Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo». Così dicono, nella zona sud della provincia aretusea, di Corrado Protasi, classe 1988. Un impegno profuso in ambito sociale lungo quasi quindici anni. Tre lustri che lo hanno visto attivo sul tema della donazione degli organi, ricoprendo la carica di presidente dell’Aido di Noto. «Nel 2022, – ricorda Protasi – ho presentato un appello sulla donazione degli organi, tema di cui mi occupo dal 2008. Collegai Rosolini con Frankenthal, in Germania, per promuovere la cultura della donazione. La Sicilia è sotto la media nazionale. Assieme al dottor Pino Testa, ho donato al reparto di chirurgia pediatrica del Garibaldi Nesima di Catania alcuni mezzi di trasporto per giocattoli destinati ai bambini, al fine di rendere meno arduo il momento del loro ingresso in sala operatoria».

Nel giugno di due anni fa, Protasi ha consegnato dei tricicli per i piccoli ricoverati al reparto di cardiologia pediatrica di Taormina. Ed ancora, la sensibilizzazione su temi importanti: la violenza sulle donne, bullismo e cyberbullismo. «Mi sono fatto promotore di un’iniziativa per raggiungere le scuole a piedi o in bici, favorendo nei giovanissimi un nuovo e salutare stile di vita. Quattro anni prima, a Noto, era stato avviato il progetto dei cartelli salva-ciclisti. Sono stato il primo in Italia, insieme ad altri tre promotori, dell’installazione delle tabelle di 1,5 metri per la sicurezza di chi va in bicicletta».All’inizio della pandemia Covid, Protasi si attiva per le mascherine artigianali. «Tramite un addetto della Polizia penitenziaria, mandammo le mascherine al policlinico di Catania, nel reparto di pediatria». Grandissima l’attenzione per i bambini. «Nel litorale del lido di Noto riuscimmo a far piazzare un’area giochi, non tralasciando le quattro pedane per disabili da me donate per rendere accessibile il santuario di San Corrado fuori le mura. In questo modo, anche i diversamente abili possono visitare quel luogo di fede. Ricordo, inoltre, il progetto della bici bianca in ricordo delle vittime della strada».

Corrado Protasi indica l’iniziativa sociale a cui è particolarmente legato: «La “skateboard terapia” nei reparti pediatrici degli ospedali della provincia di Siracusa. Un’iniziativa finalizzata a rendere più leggero il ricovero ospedaliero dei piccoli degenti. Il riscontro avuto con questa iniziativa, parlo ovviamente in termini umani, è stato molto elevato. E a questa iniziativa è collegata anche la donazione di tre tricicli porta-flebo, così i bambini possono giocare con la flebo inserita». Ma non è finita.«Non posso tralasciare un altro progetto, denominato “Non più barelle, ma in minicar e tricicli per raggiungere la sala operatoria”, messo in atto con la mia donazione di due tricicli all’ospedale di Taormina. Un’iniziativa che, attraverso il gioco, punta a tranquillizzare i bambini ricoverati, cercando di rendere loro più lieve la paura di un intervento chirurgico. Fare qualcosa per alleviare la sofferenza dei più deboli è la vera ricchezza. Guardarli sorridere pur trovandosi in ospedale, è qualcosa di straordinario e che ogni volta mi commuove».