Sortino, scontro tra Auteri e opposizione in Consiglio comunale

Il caso

Lo scontro con la consigliera Francesca Silluzio. «Visto che mi state bloccando, domani sarò a Palermo e farò aprire un’ispezione sul suo operato» avrebbe detto poi Auteri al segretario comunale

Scontro tra il parlamentare regionale Carlo Auteri, nella veste di consigliere comunale, e la consigliera Francesca Silluzio durante l’assemblea civica di lunedì scorso a Sortino, paese montano nel Siracusano. «Visto che mi state bloccando, domani sarò a Palermo e farò aprire un’ispezione sul suo operato» avrebbe detto Auteri (eletto all’Ars con FdI e ora al Gruppo misto) rivolgendosi al segretario comunale.«Auteri, dopo aver denigrato il ruolo e le persone dei consiglieri di opposizione da gran signore qual è, ha proseguito rivolgendo gravissime accuse e frasi intimidatorie nei confronti del segretario comunale – ha Silluzio -, mettendone in dubbio professionalità e correttezza, e abusando del ruolo che riveste in altra sede istituzionale. Un atteggiamento inammissibile».

Per il segretario provinciale del Pd di Siracusa, Piergiorgio Gerratana, «l’aula consiliare di Sortino si è trasformata in teatro di deplorevoli sequenze di interventi intimidatori verso l’opposizione. L’insofferenza manifestata verso il confronto civile da parte di Auteri e dei suoi sodali è un segnale preoccupante. Una dialettica tra maggioranza e opposizione non dovrebbe mai sconfinare attingendo dal repertorio delle volgarità e della maldicenza gratuita».