Sparano colpi di pistola contro la casa di un pentito: incastrati dalla videosorveglianza, uno indossava la tuta del Napoli

il caso

L'indagine della polizia e dei carabinieri: i fermati sono giovanissimi ma già molto inseriti nella criminalità organizzata

Avrebbero esploso cinque colpi di pistola contro la facciata dell’abitazione a Siracusa di un pentito di mafia la sera stessa in cui sulla stampa era stata data la notizia della sua collaborazione con la giustizia.

E’ l’accusa contestata dalla Dda di Catania a due ventenni che sono stati fermati da polizia e carabinieri per porto in luogo pubblico di arma clandestina e danneggiamento, con l’aggravante di aver utilizzato il metodo mafioso e, nello specifico, il clan Bottaro-Attanasio.

I due fermati, detenuti nel carcere di Cavadonna dove sono stati raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare del gip Francesco Alligo, sono il siracusano Andrea Lombardo, 21 anni, e il romeno Marian Sorin Curt, di 25 anni.

Il provvedimento, emesso dal pool di magistrati della Dda etnea coordinati dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, è stato convalidato dal gip di Siracusa che ha emesso nei confronti dei due indagati un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli atti sono poi stati trasmessi a Catania.

L’attività investigativa condotta congiuntamente dalla squadra mobile della Questura e dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa scaturisce dall’esplosione di 5 colpi di arma da fuoco contro la porta d’ingresso dell’abitazione di un pentito a Siracusa la sera del 26 settembre, il giorno stesso in cui gli organi di stampa avevano diffuso la notizia della sua collaborazione con la giustizia. Alle 23.30, due persone a volto scoperto, a bordo di uno scooter, erano passati a forte velocità davanti all’abitazione dell’uomo, esplodendo colpi d’arma da fuoco colpendo la facciata del palazzo.