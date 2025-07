Sparatoria Cassaro, si è costituito l’uomo che ha fatto fuoco: ricostruito il perché della lite finita a colpi di pistola

l'inchiesta

Si è presentato in caserrma insieme al suo avvocato. L'uomo ha 52 anni, la vittima 74

Si è costituto poche ore dopo il cassarese che nella tarda serata di giovedì ha sparato contro un compaesano al culmine di un litigio, colpendolo per fortuna solo di striscio. Assistito dall’avvocato Paolo Germano, l’indagato è stato prelevato dai carabinieri della stazione di Cassaro nel luogo in cui, poco fuori il paese, si era rifugiato dopo avere sparato due colpi di pistola giocattolo, ferendo l’antagonista di striscio alla spalla. Il fermato è un 52enne siracusano ed è accusato di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma clandestina. La vittima ha 74 anni. L’arma è una pistola marca Bruni originariamente a salve e poi modificata ed è stata ritrovata dai militari.

L’episodio è avvenuto davanti al bar della piazza principale del paese dove i due si erano incontrati per un chiarimento. La discussione è, però, degenerata e ne sarebbe sorta una colluttazione culminata con la sparatoria. Il malcapitato è stato sottoposto alla cura dei sanitari e dimesso subito dopo. L’indagato nelle prossime ore comparirà davanti al Gip del tribunale aretuseo, dopo il fermo disposto dalla Procura .