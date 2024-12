Sport e Inclusione: Irem sostiene la comunità di Noto nella realizzazione di due nuove aree sportive

noto

Sono state ufficialmente inaugurate ieri due nuove aree sportive al “G. Palatucci” di Noto: l’area Calisthenics e il rinnovato campo da basket. Grazie a un attento intervento di riqualificazione, questi spazi sono ora a disposizione della comunità, rappresentando un passo concreto nella promozione dello sport e del benessere per i cittadini di tutte le età.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra la Irem S.p.A. e l’amministrazione comunale, sottolinea ancora una volta l’impegno dell’azienda nel sostenere il territorio attraverso progetti sociali, culturali e sportivi.

Non è la prima volta che Irem si distingue per iniziative volte al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali. Oltre a questo progetto, l’azienda ha recentemente promosso altre attività di rilievo, come la realizzazione di un parco giochi inclusivo per bambini a Siracusa e un ambizioso progetto a Noto che prevede la creazione di un’Academy di doppiaggio gemellata con il Canada.

“Oggi sono particolarmente orgoglioso di condividere un piccolo ma significativo gesto che rappresenta il nostro impegno concreto verso la comunità – ha detto l’Amministratore delegato di Irem, Giovanni Musso -. Insieme con il sindaco di Noto, abbiamo inaugurato due strutture realizzate anche grazie al supporto dell’azienda che rappresento: i nuovi pali per l’illuminazione e uno spogliatoio dedicato ai bambini che frequentano il campo da basket della città. Crediamo che investire nello sport e nei luoghi di aggregazione per i giovani – ha proseguito – sia fondamentale per costruire un futuro migliore, e questo progetto è il simbolo della nostra volontà di essere un punto di riferimento non solo nel lavoro, ma anche nel sociale. Un grande grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa.”

Gli fa eco il primo cittadino del Comune di Noto, Corrado Figura: “Questi spazi offriranno ai nostri giovani e a tutti gli appassionati l’opportunità di praticare attività fisica in ambienti moderni e sicuri, favorendo uno stile di vita sano e attivo. L’implementazione di un moderno impianto di illuminazione nel campo da basket consentirà l’utilizzo anche nelle ore serali, ampliando così le possibilità di fruizione per i cittadini.”