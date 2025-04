Studentessa uccisa, il sindaco di Noto sul fermo del suo concittadino: «Non lo conosco, siamo sconvolti»

Dichiarazioni

Il presunto omicida, Stefano Argentino, un 27enne studente nella stessa facoltà della 22enne, è stato rintracciato, dopo una vera e propria caccia all’uomo, in un’abitazione a Noto

“Una tragedia che ha sconvolto me come l’intera comunità di Noto. Siamo attoniti e increduli. Ho appreso la notizia dalla stampa stamani, non conoscevo il ragazzo né la famiglia. Di fronte a questo dramma insensato non posso che esprimere cordoglio e vicinanza, a nome dell’intera città di Noto, alla famiglia di Sara, alla quale ci stringiamo in questo momento di immenso dolore”. A dirlo all’Adnkronos è Corrado Figura, sindaco di Noto (Siracusa), dopo l’omicidio di Sara Campanella, la studentessa del corso di Tecniche di laboratorio biomedico del Policlinico di Messina originaria di Misilmeri (Palermo) accoltellata ieri in viale Gazzi. Il presunto omicida, Stefano Argentino, un 27enne studente nella stessa facoltà della 22enne, è stato fermato dai carabinieri che lo hanno rintracciato, dopo una vera e propria caccia all’uomo, in un’abitazione a Noto, suo paese d’’origine.“L’ennesimo femminicidio – aggiunge il primo cittadino – richiama ancora una volta la necessità di lavorare sulla prevenzione, sull’educazione affettiva dei nostri giovani perché si comprenda che l’amore non ha nulla a che fare con la violenza e il possesso. Solo con un cambiamento culturale radicale potremo fermare questa strage”.

