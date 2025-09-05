Tangenti per la Siracusa-Gela, dopo anni finisce il calvario per Astaldi: «Non ha commesso il fatto»

La sentenza

L'imprenditore venne arrestato nel marzo del 2018

Un verdetto liberatorio quello pronunciato dalla Corte d’appello di Messina per Duccio Astaldi che era accusato di tangenti nella realizzazione del ramo viario Siracusa Gela. L’ex presidente della società edile Condotte è stato dichiarato innocente dai giudici di secondo grado “per non aver commesso il fatto”.

I difensori

Secondo i legali di Astaldi, il professor Luca Marafioti e l’avvocato Paolo Tommassini, “la sentenza dimostra l’estraneità e l’innocenza di Duccio Astaldi rispetto a ogni accusa di corruzione. Il verdetto della Corte d’appello di Messina ribalta seccamente quello del Tribunale che aveva ingiustamente condannato il nostro cliente e, anche se tardivamente, pone riparo a un clamoroso errore giudiziario per il quale, non può essere dimenticato, l’ingegner Astaldi subì una ingiusta detenzione che arrecò grave danno alla sua fino allora specchiata carriera di manager di una delle più importanti imprese italiane”.