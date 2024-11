Taverna Russo, viaggio culinario con “L’oro in bocca a km zero”

tradizioni e cucina

Piero Buda e il suo staff promuovono una cucina innovativa nel cuore di Ortigia alla riscoperta di luoghi magici

Chi ha avuto sinora il piacere di accomodarsi fra quei tavoli all’interno di uno dei locali più antichi e suggestivi di Ortigia, ha riscoperto non soltanto il gusto della buona cucina. Ma – come dicono in molti – una vera e propria esperienza sensoriale tra una portata e l’altra. Ecco perché la Taverna Russo ha “L’oro in bocca a km zero” – proprio per utilizzare lo slogan promosso dal suo titolare Piero Buda. Perché l’autenticità della cucina siciliana passa anche attraverso (sempre per utilizzare un claim decantato in via Vittorio Veneto al civico 22) un tocco di eleganza e innovazione. Provare per credere, insomma.

Autenticità

Perché parlare di “autenticità” significa offrire piatti e vini genuini, rispettando le tradizioni culinarie siciliane; mentre l’eccellenza della Taverna Russo è rappresentata dalla ricerca costante della perfezione nel servizio, nei piatti e nei vini offerti, garantendo standard elevati in ogni aspetto del ristorante. Senza dimenticare, inoltre, altri due valori sui quali si punta, ovvero la “sostenibilità” grazie all’impegno nell’utilizzo di ingredienti locali e stagionali, riducendo l’impatto ambientale e sostenendo i produttori del luogo e la “passione” dettata dalla dedizione alla cucina e guidata dall’amore per condividere le meraviglie del territorio siculo insieme con gli ospiti. E poi ancora: “ospitalità” nella creazione di un’atmosfera accogliente e amichevole, facendo sentire ogni ospite come parte della famiglia, “cultura” nel valorizzare e promuovere il prodotto locale attraverso il cibo, il vino ed eventi che celebrano le tradizioni. E infine aperti alla “innovazione” nel rispetto delle radici, cercando costantemente modi nuovi e creativi per soddisfare i gusti e le aspettative dei clienti.E allora quali obiettivi per Piero Buda e la Taverna Russo? «Diventare il punto di riferimento per gli amanti dell’enogastronomia locale. Ma anche essere riconosciuti per l’autenticità, la qualità del servizio e l’atmosfera accogliente e promuovere l’orgoglio per la cultura, diventando una destinazione preferita sia per la comunità locale che per i turisti».

La posizione strategica

«Il lavoro presentato – sottolineano – parte dalla volontà di comunicare agli utenti locali e non, una realtà ristorativa innovativa, legata alla tradizione culinaria siciliana e situata sul lungomare dell’isola di Ortigia. Taverna Russo unisce la tradizione con la ricercatezza, l’accoglienza con la condivisione, tipiche peculiarità siciliane. Al suo interno si assaporano piatti tipici preparati con cibi a chilometro zero, affiancati a vini locali e nazionali. Il personale è preparato, disponibile e cordiale. Ed è posizionato in una zona strategica dell’isola siracusana, di passaggio per la gente del posto e per i turisti più curiosi. Chiunque entri alla Taverna Russo si ritrova all’interno di una struttura storica che richiama la terra in cui è situata e che allo stesso tempo unisce modernità e costume. Tutto questo permette di offrire all’utente fruitore, un ristorante che è un vero fiore all’occhiello per il territorio siciliano».

La mission