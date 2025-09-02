Terna, il 4 e il 5 settembre lavori sulla Statale 114 Siracusa-Catania

Linea elettrica

Restringimenti di carreggiata tra Melilli, Priolo e Sortino con transito in corsia di marcia e di emergenza

Terna informa che, nei giorni 4 e 5 settembre, saranno eseguite attività di rimozione dei conduttori aerei lungo la Strada Statale 114 Siracusa–Catania, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova linea elettrica a 380 kV SE Pantano–Priolo.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni, dalle ore 6:00 alle ore 18:00 è previsto il restringimento delle carreggiate, con transito consentito sulla corsia di marcia e su quella di emergenza. Nel dettaglio, il 4 settembre l’intervento interesserà il tratto compreso tra Melilli–Priolo Nord e Priolo Gargallo, mentre il 5 settembre tra gli svincoli di Sortino e Melilli–Priolo Nord.