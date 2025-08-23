Torna la “Sagra del pesce di Brucoli”, la seconda edizione con una diversificata proposta gastronomica

L'appuntamento

Lo speciale evento è in programma sabato 30 e domenica 31 agosto

Sarà all’insegna del buon cibo e del divertimento, la Seconda Sagra del Pesce di Brucoli Borgo Marinaro, che si tiene nel prossimo weekend, sabato 30 e domenica 31 agosto. Il giorno prima, venerdì 29 agosto, aprirà, invece, la mostra mercato dell’artigiano e dei prodotti tipici, che resterà allestita fino alla conclusione della sagra. Lo scorso anno, il progetto della prima edizione è nato in concomitanza con il riconoscimento da parte della Regione Siciliana di Brucoli Borgo Marinaro. Un’attività di valorizzazione che prosegue, quest’anno, con la seconda edizione, nella quale si potenzia l’offerta gastronomica con la selezione di diversi stand dedicati al buon cibo. Il pubblico avrà, così, la possibilità di scegliere cosa mangiare, dal menu di pesce a prezzo fisso, alle fritturine, ai singoli piatti a base di frutti di mare. Ci sarà anche l’offerta del pesce spada fresco alla brace, tagliato al momento.

“La Seconda Sagra del pesce di Brucoli è ormai diventata un simbolo della valorizzazione delle realtà locali – dice il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso (nella foto sopra) – Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo voluto farne un appuntamento fisso che rilancia questo territorio, dal momento in cui la Regione ha dato a Brucoli il riconoscimento di Borgo Marinaro. E’ iniziato così un percorso di grande valorizzazione e rilancio di una cultura popolare locale che individua nella cucina un importante scrigno in cui si conservano antichi tesori. Continueremo su questa strada per fare crescere la sagra sempre di più”.

La denominazione “Sagra del pesce di Brucoli borgo marinaro” ha l’esclusiva peculiarità di rappresentare un’eccellenza locale, appunto il borgo storico, il castello aragonese, la posizione di avamposto avanzato in difesa dell’entroterra. Per questo nel logo c’è il castello aragonese, insieme al golfo di Brucoli, con l’Etna sullo sfondo. Un logo studiato, appunto, in concomitanza con l’ingresso di Brucoli nella lista dei borghi marinari.

“Per il secondo anno consecutivo la “Sagra del Pesce di Brucoli Borgo Marinaro” rappresenta un importante evento per la valorizzazione della cultura del mare – dice il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare (nella foto sopra) – Buona cucina ed intrattenimento, oltre agli approfondimenti culturali su storia e tradizione, sono l’amalgama giusto per valorizzare un borgo che ha le carte in regola per essere forte elemento di traino per il turismo”.

“Prendo in mano, quest’anno, le redini della Seconda Sagra del Pesce di Brucoli Borgo Marinaro, con la ferma intenzione di farne un appuntamento sempre più coinvolgente nel panorama degli eventi turistici siciliani – aggiunge l’assessore a Brucoli del Comune di Augusta, Rosellina Greco (nella foto) – Questo è l’anno della svolta, con una buona diversificazione delle offerte gastronomiche, che prevedono stand con piatti strettamente legati alla tradizione marinara. Ho trovato una sagra ben strutturata – continua l’assessore ricordando, appunto, il lavoro svolto lo scorso anno dai progettisti della sagra – che nel suo logo ha gli elementi salienti della nostra identità locale: il mare (e quindi il pesce) il castello e, sullo sfondo del golfo, l’Etna fumante. Beni culturali e beni ambientali insieme, insomma, per fare più forte il nostro turismo”.

Gli stand avranno ciascuno la propria specialità. Enzo Di Grande taglierà il pesce spada a vista, come si faceva una volta nelle antiche pescherie “arrusti e mangia” e lo cucinerà alla brace, proponendolo insieme ad un cous cous di pesce. WlTv avrà uno stand con il suo cuoco protagonista delle più seguite trasmissioni di cucina live ed offrirà diverse tipologie di menu, con ostriche, polpo totani, frittura di paranza (al coppo ed al piatto), spiedini di pesce, primi piatti con frutti di mare. Lo chef Andrés proporrà, inoltre, piatti tradizionali e gourmet di pesce, vini e birre pregiate, insieme al cous cous di pesce.La stella del Mare di Priolo sarà presente con arancini di pesce, fritturina di paranza, insalate di pesce, ostriche, cozze e polpo. Fantasmagorico Street Fish proporrà “frittu in coppo”, insalate capricciose di pesce azzurro, hot dog di pesce, polpo e calamaro arrosto;