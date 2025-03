Trofeo Regioni, presentazione ad Avola

Calcio giovanile

Mercoledì 26 marzo alle 11, la Sala Fratantonio del Comune di Avola ospiterà la conferenza stampa di presentazione del prestigioso Trofeo delle Regioni di calcio giovanile, che quest’anno si svolgerà in Sicilia.La manifestazione coinvolgerà diverse località del territorio siracusano come Avola, Cassibile, Rosolini, Canicattini Bagni, Siracusa (lo stadio “Nicola De Simone”) e la struttura ragusana di Pozzallo.

L’evento rappresenta un’importante occasione per il territorio siracusano e per le altre province isolane, non solo per promuovere lo sport giovanile, ma anche come volano di sviluppo turistico ed economico per la Regione. L’organizzazione del Trofeo delle Regioni offrirà infatti l’opportunità di accogliere numerosi atleti, famiglie e appassionati di calcio provenienti da tutta Italia, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia.