Uniday Expo 2025: la Sicilia al centro del food & beverage

Siracusa

Torna a Siracusa la rassegna dell’Ho.Re.Ca più grande del Sud Italia. Tre giorni di incontri, showcooking e masterclass per esplorare le nuove tendenze della ristorazione e del beverage

Dal 9 all’11 marzo 2025, Siracusa ospiterà la terza edizione di Uniday Expo, la rassegna biennale dedicata al settore Ho.re.ca, trasformando il Centro Commerciale Fiera del Sud in uno spazio di confronto e scoperta per professionisti e operatori del food & beverage.

In un anno in cui la Sicilia viene riconosciuta come Regione Europea della Gastronomia, Uniday Expo mette al centro il patrimonio enogastronomico dell’Isola, valorizzandone le radici, la qualità delle materie prime e la capacità di evolversi rimanendo fedele alla propria identità.

Il programma dell’evento prevede un susseguirsi di show cooking e masterclass con chef e wine expert di livello nazionale, incontri con professionisti del settore Ho.Re.Ca. e un’area espositiva dedicata alle aziende del food & beverage. Un format pensato per unire la dimensione esperienziale, con momenti dedicati alla scoperta di nuove tecniche e prodotti, a quella professionale, favorendo il dialogo tra operatori del settore, buyer e produttori.

Uno dei momenti più attesi sarà la partecipazione di Giorgio Barchiesi, meglio conosciuto come Giorgione, volto televisivo e interprete di una cucina schietta e genuina. A Uniday Expo, porterà il suo stile inconfondibile attraverso showcooking e talk, raccontando il suo modo di vivere la cucina come un atto di condivisione e autenticità. Non mancherà anche il racconto della tradizione gastronomica dell’isola con Giusi Battaglia, protagonista del fortunato format Giusina in Cucina, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra sapori e storie siciliane, svelando i segreti di piatti che hanno reso famosa la cucina regionale nel mondo. Per gli amanti del vino, il Gambero Rosso, network importante per chi opera nel settore food e wine, curerà una masterclass dedicata alle migliori etichette siciliane, con un percorso di degustazione che spazierà dai vini dell’Etna ai grandi bianchi e rossi della Sicilia occidentale.

A rafforzare la rilevanza dell’evento poi le collaborazioni con partner strategici. Quest’anno il Gambero Rosso, in qualità di media partner ufficiale, garantirà un’ampia copertura mediatica e approfondimenti dedicati, mentre Reputation Lab, agenzia specializzata in pubbliche relazioni, curerà la comunicazione dell’evento.

Numerose aziende del settore food & beverage parteciperanno come espositori e sponsor, tra cui Villani, Baglio di Pianetto, Almar, Unilever, Carlsberg, Greci Industria Alimentare, IRCA Group Spa, Bindi, Molino Vigevano, Molino Molitoria San Paolo, Heinz, Heineken, IPSA e Surgital.