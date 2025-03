Uniday Expo 2025 si conclude con successo: sarà una scuola per l’Ho.Re.Ca il nuovo progetto per il 2026

la kermesse

Dibattiti, masterclass, cooking show su sostenibilità e relazioni al centro del futuro del settore

Sarà una scuola dedicata al settore Ho.re.ca in tutte le sue necessità formative quella che sorgerà a Siracusa nel 2026 a opera di Unigroup s.p.a.

L’annuncio, ufficializzato dal presidente Roberto Cappuccio, ha chiuso la terza edizione di UniDay che dal 9 all’11 marzo ha animato Siracusa, diventata per tre giorni capitale del buon cibo e del buon vino. Un progetto lungimirante e ambizioso, a cui Unigroup s.p.a. ha già iniziato a dare forma acquistando un sito di circa 12 mila metri quadri, di cui 5.000 saranno utilizzati per dare vita a un centro di formazione professionale di qualità.

«La ristorazione e l’accoglienza siciliana da tempo aspettano una iniziativa di questo tipo perché serve formare più professionisti del settore per supportare il comparto Ho.re.ca che rappresenta tanta parte del nostro valore economico e turistico- ha raccontato Roberto Cappuccio, presidente di Unigroup-. Così abbiamo deciso di scommetterci personalmente e abbiamo acquistato il luogo dove la scuola sorgerà. Stiamo progettando l’attività formativa, stringendo alleanze con partner importanti e definendo gli spazi. Contiamo di farcela entro il 2026, ma preferiamo dedicare del tempo a questa fase di progettazione perché vogliamo che sia un’eccellenza per la Sicilia tutta».

Innovazione, tradizione e ESG al centro del dibattito Ho.re.ca

Tanti i temi dibattuti e approfonditi durante le tre giornate, con circa 200 espositori provenienti da tutta Italia, chef, vignaioli, giornalisti, personaggi del mondo dello spettacolo e influencer. In particolare la tavola rotonda della seconda giornata della manifestazione ha interessato alcuni temi cardine per l’Ho.re.ca, come innovazione, tradizione e percorsi verso la sostenibilità.

Innovazione e tradizione nella ristorazione non sono antagoniste, ma sono due forze che confinano e spesso si contaminano a vicenda. Riuscire a guardare il cambiamento da questo punto di vista è essenziale. Questa l’idea di Giorgione, noto oste televisivo di Gambero Rosso, che con la sua filosofia di cucina appassiona l’Italia, tra gli ospiti della terza edizione di Uniday Expo: «Innovazione e tradizione vanno sempre a braccetto, non puoi pensare che una cosa escluda l’altra» ha affermato Giorgione, illustrando come l’innovazione nei processi di raccolta e lavorazione dell’olio in Umbria, ad esempio, abbia migliorato notevolmente la qualità del prodotto pur rispettando la tradizione. «L’olio veniva prodotto dopo il 2 novembre perché prima i frantoi non aprivano – racconta -. Ho più volte richiamato l’attenzione sul fatto che questo ritardo, soprattutto in alcune annate, rischiava di sottoporre le olive ad uno stress inutile che impoveriva sia di sostanze nutritive che organolettiche l’olio. Questa è solo una storia di tradizione che nel tempo è diventata inadeguata e andava cambiata». Riflettere, sovvertire i processi e avere il coraggio di innovare può dunque essere la risposta a un’esigenza che si trascina per inerzia.

Il dibattito ha poi evidenziato come la sostenibilità stia diventando un pilastro fondamentale del settore, da interpretare in molteplici dimensioni. Giorgione ha sottolineato l’importanza di un approccio sostenibile alla ristorazione, illustrando la sua filosofia di cucina che prevede menu variabili basati sulla disponibilità giornaliera e l’eliminazione degli sprechi: «Non ho una proposta fissa, non ho una carta perché causa inevitabili sprechi. Cucino quello che serve e a fine serata azzeriamo quello che rimane».

Tra i volti di Gambero Rosso – per il primo anno media partner dell’evento – è stato presente anche Gianni Fabrizio, curatore della guida Vini d’Italia, che per l’occasione ha tenuto una masterclass dedicata all’eccellenza vitivinicola siciliana.

Sostenibilità a 360 gradi: ambientale, sociale ed economica

La sostenibilità è un traguardo importante per l’Ho.re.ca, ma va progettata a cominciare da quella economica con processi organizzativi consapevoli e una rinnovata sensibilità sociale. In particolare di questa si è fatto portavoce Joseph Micieli, chef del ristorante Scjabica di Punta Secca (Ragusa). Particolare rilevanza è stata data al valore delle relazioni tra tutti gli attori della filiera. Micieli ha sottolineato come «intrecciare un rapporto con il fornitore oggi è importantissimo, bisogna farlo anche emotivamente per standardizzare la qualità», raccontando come questo scambio bidirezionale abbia portato anche i fornitori a migliorare le proprie pratiche. Anche il rapporto con i clienti e gli ospiti in generale deve essere orientato a una reciproca formazione:«Il cibo è la prima forma basilare di cultura perché è ciò che mettiamo in bocca. Se non siamo consapevoli di ciò che stiamo mangiando, siamo disorientati rispetto a una buona parte di lettura del mondo».

Comunicare il settore della ristorazione: più contatto con i pubblici e meno spettacolarizzazione

Una parte importante della manifestazione, che ha visto alternarsi sul main stage ospiti del settore food&beverage, è stata quella dedicata alla comunicazione di settore. Una bella testimonianza è arrivata da Giusi Battaglia, giornalista e conduttrice televisiva, che rappresenta un caso di come la comunicazione diventi traino per la cucina di un’intera regione, quella siciliana in questo caso:«Credo che quello che nel mio caso ha funzionato è che le persone si sono riconosciute in me perché ho usato un codice che non vuole spettacolarizzare, ma raccontare. Non sono una cuoca e i piatti che cucino sono i piatti di casa mia e della tradizione siciliana come l’ho vissuta. Questo mi consente di poter fare anche degli errori o di percorrere strade diverse, mantenendo il mio entusiasmo e la mia spontaneità. Ecco il segreto del successo per chi cucina: raccontate i piatti che portate a tavola scavando nelle storie vere del territorio che vivete». Una scelta anti-spettacolarizzazione anche quella proposta da Giorgione: «Siamo rimasti incastrati nella ristorazione- spettacolo, dove bisogna assumere posture arrabbiate per fare alzare l’audience o dove bisogna far vivere la cucina come un girone dantesco. Questo si riflette nei piatti che arrivano al tavolo e che acchiappano le mode, le spremono e poi si dimenticano in fretta».

I traguardi della terza edizione

Roberto Cappuccio, Presidente e Direttore Commerciale di Unigroup s.p.a., ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento: «L’edizione 2025 di Uniday Expo ha superato ogni nostra aspettativa, dimostrando ancora una volta che il dialogo e il confronto sono la chiave per affrontare le sfide future del settore Ho.Re.Ca. La partecipazione entusiasta di esperti, professionisti e pubblico conferma la validità della nostra formula che si fonda su un alto livello di servizio e su un rapporto quotidiano con partner, fornitori e clienti. Il livello delle discussioni e degli scambi a cui abbiamo assistito in questi tre giorni ci dà fiducia per il futuro e ci sprona a continuare su questa strada, rafforzando il nostro impegno come ponte tra eccellenze locali e tendenze globali».