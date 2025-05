«Vado a Siracusa, dalla Madonna»: Papa Prevost Leone XIV in Sicilia e il saluto “profetico” a Francesco

UN ANNO FA

Robert Francis Prevost lo scorso 1 settembre ha chiuso alla Basilica Santuaro della Madonna delle Lacrime di Siracusa le celebrazioni per il pianto

Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, l’anno scorso è stato in visita alla Basilica Santuaro della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Prefetto del dicastero dei vescovi, l’allora cardinale ha tenuto il solenne pontificale delle 19 lo scorso 1 settembre 2024, giornata dedicata alla famiglia, alla chiusura delle celebrazioni del 71esimo anniversario del pianto della Madonna.

Queste le sue parole, quasi profetiche, salutando Papa Francesco di cui da oggi è il successore: «Vorrei solo condividere il messaggio del Santo padre Papa Francesco. Sabato gli ho detto “Santo Padre, buon viaggio”. Come sapete, lui domani parte per un viaggio molto impegnativo e ha chiesto le nostre preghiere. Poi mi dice: “Tu dove vai?”. Ed io ho detto: “Vado a Siracusa, dalla Madonna”. Ha voluto lui salutare tutti voi e assicurare le sue preghiere e di chiedere anche a voi le vostre preghiere per lui, per il suo viaggio, in modo particolare per tutti i popoli della terra che soffrono a causa della guerra, della violenza e dell’odio».

Nella foto il cardinale Prevost, oggi eletto Papa come Leone XIV, con l’arcivescovo Francesco Lomanto nella Casa del Pianto nella foto tratta dal sito della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

Il cardinal Prevost, nel corso della sua permanenza in città in occasione del 71° anniversario del miracolo della lacrimazione, si è recato in pellegrinaggio nella Casa del Pianto di via degli Orti 11, dove ha celebrato la messa.