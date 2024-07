Wwf, prima schiusa estiva di caretta caretta ad Avola

Nel Siracusano

In totale sono 119 i nidi seguiti dalla rete WWF nell’isola, ben 13 proprio lungo le spiagge di Avola

Ad Avola (Siracusa), i primi piccoli di tartaruga marina Caretta caretta della stagione hanno raggiunto il mare. Per loro parte l’avventura più difficile, quella di superare indenni i primi giorni di vita, minacciati da predatori o altri pericoli. Per poi tornare (le femmine), un giorno, a deporre su questi lidi.Si tratta del quarto nido deposto in Sicilia quest’anno, lo scorso 28 maggio, trovato durante i monitoraggi da Giuseppe di Rosa, volontario del Wwf Sicilia Sud orientale.