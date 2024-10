A Giarre torna “Doniamoci Fundraising Dinner” a sostegno della fibrosi cistica

Charity

Anche quest’anno il “Doniamoci Fundraising Dinner” rinnova l’appuntamento 2024, confermandosi uno degli eventi di charity più importanti a livello nazionale a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica, con oltre 350 mila euro raccolti nelle sei edizioni passate e devoluti per sostenere i progetti della LIFC – Lega Italiana Fibrosi Cistica (Comitato di Catania) e di FFC Ricerca – Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, martedì 1 ottobre, ore 10, Palazzo Minoriti, via Etnea 71, nella sede di rappresentanza dell’Assemblea Regionale Siciliana, che per il secondo anno patrocina l’iniziativa. Prevista la presenza del presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno.

L’evento è ideato dall’imprenditore Claudio Miceli con la preziosa collaborazione scientifica del professor Giuseppe Magazzù, ordinario fuori ruolo dell’Università degli Studi di Messina, ⁠consulente scientifico dell’Associazione Volontari contro la Fibrosi Cistica e Malattie correlate ETS e del Comitato di consulenza scientifica Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica; Mariella Sciammetta, presidente dell’Associazione Volontari contro la Fibrosi Cistica e malattie correlate ETS, Gianna Puppo Fornaro, presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica e Rosalba Ficarra, presidente Lega Fibrosi Cistica Comitato di Catania OD e con il sostegno del presidente della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Matteo Marzotto.

I progetti di ricerca finanziati quest’anno dal Doniamoci Fundraising Dinner 2024 saranno illustrati dal professor Giuseppe Magazzù. “Siamo felicissimi del risultato raggiunto in questi anni – anticipa Claudio Miceli – sostenere la ricerca significa dare una possibilità concreta di vita a chi convive con questa malattia e alle loro famiglie”.

A svelare, invece, dettagli e novità dell’edizione numero 7 in programma mercoledì 9 ottobre, a partire dalle 19.30 a Radicepura, a Giarre, saranno lo chef Seby Sorbello, coordinatore dei cuochi che aderiscono all’iniziativa e il conduttore Ruggero Sardo. Anche la famiglia di vivaisti Faro, proprietari del Parco Botanico che si estende per 5 ettari all’ombra dell’Etna, collabora da sempre con l’imprenditore Claudio Miceli. Una grande squadra composta anche dai pasticcieri della CON.PA.IT capitanati da Peppe Leotta, i sommelier dell’associazione AIS Sicilia, delegazione di Catania, e i tanti sostenitori del mondo dell’impresa, della ricerca, della comunicazione, sponsor commerciali e main sponsor, grazie ai quali è possibile accendere ogni anno i motori dell’evento. Tra questi, parteciperanno alla conferenza stampa Agatino Lazzara e Ivan Richichi, rispettivamente direttore commerciale e direttore generale di ItalPower, Rosario Fresta presidente Ance Catania, Francesco Russo Morosoli, presidente Funivie dell’Etna, Gaetano Saitta, amministratore di Saitta Pubblicità e Comunicazione, Claudia Spatafora per Porches Catania, Cesare Fusco Fassiolo, agenzia di rappresentanza Briglia 1949. Sono main sponsor anche la società aeroportuale di Catania Sac e l’azienda Pistì.