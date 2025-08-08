A Natale le prime bambole dotate di Intelligenza Artificiale: una nuova fase nel rapporto tra infanzia e tecnologia

la storia

Il sociologo Pira di UniMe: «Il rischio è di trasformare l’infanzia in un ecosistema in cui la presenza dell’umano rischia di diventare secondaria»

“L’annuncio delle prime bambole dotate di Intelligenza Artificiale, attese per il Natale 2025, apre una nuova fase nel rapporto tra infanzia e tecnologia. Secondo le stime, il mercato dei giocattoli intelligenti passerà da 42 a 224 miliardi di dollari entro il 2034. Un dato impressionante, che tuttavia ci impone una riflessione educativa profonda. Oggi, per la prima volta, anche il gioco simbolico – che da sempre stimola la creatività, l’immaginazione e la capacità narrativa dei bambini – rischia di essere delegato alla macchina”.

Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Messina esprime le sue preoccupazioni dopo la notizia battuta nelle ultime ore dalle agenzie di stampa.

“Personalmente, mi colpisce molto il fatto che oggi un bambino possa chiedere a una bambola di fare i compiti al posto suo o di dargli consigli, come se si trattasse di un assistente o, peggio, di un sostituto adulto. Quando eravamo piccoli, facevo parlare i soldatini, mentre altri utilizzavano con altri giocattoli, inventando storie, voci, dialoghi: un gioco che esercitava una creatività viva e autonoma. Il pericolo, oggi, è che affidare tutto all’IA – dal gioco alla conversazione – diventi una forma di manipolazione sottile, che riduce la capacità dei bambini di immaginare, sbagliare, relazionarsi.

Il sociologo in questi giorni sta presentando in diverse rassegne letterarie il suo ultimo saggio La Buona Educomunicazione (FrancoAngeli, 2024).