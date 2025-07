A quattro mesi pesa 10 kg, il bimbo gigante che fa parlare di sé in Inghilterra

la storia

La storia di Gunnar e di mamma Maci travolta dalle critiche per avere postato un video su tiktok

Il peso di Gunner, un neonato di soli quattro mesi che ha già raggiunto i 10 kg ha acceso il dibattito sui social dopo che la madre, Maci Mugele, ha postato dei video su TikTok. Le dimensioni del piccolo — nettamente superiori ai valori medi per la sua età — sono diventate il centro di commenti, critiche e anche accuse infondate di “abuso sui minori”.

Per capire l’eccezionalità di Gunner, basta guardare le tabelle di crescita: il peso “medio” di un bambino di quattro mesi si aggira generalmente tra 5,4 e 9,1 kg. Gunner, con i suoi 10 kg a quattro mesi, si colloca oltre il limite massimo previsto dalle curve di crescita OMS. Gunner già al momento della nascita era più grande della media, pesando 3,7 kg e misurando 50 cm. Secondo la mamma, Maci, il bimbo risultava “avanti” di una o due settimane già durante la gravidanza. Con lo svezzamento successivo, il suo peso ha continuato a salire rapidamente, alimentato da un appetito superiore alla media: «Fin dal secondo giorno in ospedale ha mangiato più degli altri bambini», conferma la madre.

Cosa dicono i medici?

Nonostante le dimensioni fuori dal comune, i medici hanno più volte rassicurato Maci: Gunner è perfettamente sano, la crescita è proporzionata e non ci sono segni di patologie. Anche secondo le linee guida pediatriche, il peso elevato può essere una semplice variante fisiologica della crescita, soprattutto se associato a una statura superiore alla media e in assenza di altri sintomi.

Le reazioni social: polemiche e solidarietà

Il video di Gunner ha rapidamente superato i 20 milioni di visualizzazioni. Moltissimi utenti hanno espresso commenti positivi, trovando “adorabile” la sua rotondità e prevedendo per lui una futura altezza fuori dal comune. Non sono mancate, però, feroci critiche basate solo sull’aspetto del neonato. Alcuni commentatori sono arrivati a definire “abuso” il semplice fatto che un bambino mangi a richiesta, dimostrando quanto spesso il peso infantile possa essere frainteso. La stessa Maci si è dichiarata sorpresa e turbata dalle accuse: «Mi ha sconvolta scoprire che ci sono persone pronte a criticare un bambino solo per la sua grandezza». La mamma sottolinea che negargli il cibo sarebbe, quello sì, un vero abuso.

