Al via corsi contro incidenti domestici: in Sicilia appuntamenti a Gela e Siracusa

Federcasalinghe

Sono 3,3 milioni gli episodi avvenuti in casa nel 2024, anche con bambini coinvolti

Parte dalla Campania il primo dei 100 Corsi di prevenzione contro gli incidenti domestici realizzati da Federcasalinghe, e promossi dall’Inail. Il programma di formazione coinvolgerà tutte le maggiori province italiane. I corsi inoltre sono gratuiti e a numero aperto. Dei 100 corsi complessivi, 90 si svolgeranno in presenza, e 10 a distanza. Lo si legge in una nota di Federcasalinghe. Il corso che prenderà il via domani si terrà a Volla (Napoli). Nelle settimane successive, si svolgeranno corsi di prevenzione in Abruzzo (a Giulianova, in provincia di Teramo), Sicilia (con Gela, in provincia di Caltanissetta, e Siracusa) e Puglia (Galatone e Racale, entrambe in provincia di Lecce, e Gravina in Puglia, in provincia di Bari).