Federcasalinghe

Al via corsi contro incidenti domestici: in Sicilia appuntamenti a Gela e Siracusa

Sono 3,3 milioni gli episodi avvenuti in casa nel 2024, anche con bambini coinvolti

Di Redazione |

Parte dalla Campania il primo dei 100 Corsi di prevenzione contro gli incidenti domestici realizzati da Federcasalinghe, e promossi dall’Inail. Il programma di formazione coinvolgerà tutte le maggiori province italiane. I corsi inoltre sono gratuiti e a numero aperto. Dei 100 corsi complessivi, 90 si svolgeranno in presenza, e 10 a distanza. Lo si legge in una nota di Federcasalinghe. Il corso che prenderà il via domani si terrà a Volla (Napoli). Nelle settimane successive, si svolgeranno corsi di prevenzione in Abruzzo (a Giulianova, in provincia di Teramo), Sicilia (con Gela, in provincia di Caltanissetta, e Siracusa) e Puglia (Galatone e Racale, entrambe in provincia di Lecce, e Gravina in Puglia, in provincia di Bari).

«In Italia il numero di incidenti domestici è elevatissimo” ricorda Federica Rossi Gasparrini, presidente di Federcasalinghe – l’Istat ha stimato che nel 2024 se ne siano verificati 3,3 milioni. Per questo è indispensabile fare prevenzione, anche perché occorre sottolineare che gli incidenti più gravi coinvolgono spesso dei bambini».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

