Al via gli esami di Stato per 46 mila studenti siciliani, si parte con la prova di italiano

L’attesa è finita. Per gli oltre 46mila studenti di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.952) e di scuole paritarie (4.340) della Sicilia oggi è il giorno della prima prova scritta dell’esame di Stato, il tema di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Sei ore di tempo e una tra tre tipologie di tracce tra cui scegliere. L’anno scorso i candidati erano stati 48.580, 2.288 in più rispetto a quest’anno. Dei quasi 42mila maturandi delle scuole statali, quella di Palermo è la provincia in cui si concentra il maggior numero con 9.948 (erano 10.168 l’anno scorso) studenti. A Ustica, però, di maturando ce ne è uno solo. Gaetano Caminita compirà 19 anni il prossimo 22 giugno e da solo stamani alle 8.30 affronterà la prova di italiano. Un evento eccezionale per l’isola e, in generale, per il mondo della scuola, a cui sarà presente il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro.«La scuola c’è nei territori più complessi di una regione come anche nei più remoti – dice il direttore dell’Usr Pierro -. Questo perché tutti e a qualsiasi età devono poter accedere all’istruzione. Un’istruzione di qualità in grado di preparare i giovani e di fornire loro gli strumenti necessari ad affrontare al meglio il mondo del lavoro”. Ai maturandi siciliani arriva anche uno speciale in bocca a lupo, quello del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. “Sarà un passaggio da vivere con impegno, ma anche con serenità e con uno sguardo al futuro – dice il governatore -. Siete voi, i nostri giovani, la risorsa principale su cui questa terra può e deve scommettere per crescere con sempre più solide basi fondate su conoscenza, competenza, merito, rispetto delle regole e solidarietà. Ad maiora».